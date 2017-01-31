الوحدات يجتاز بنجالور الهندي لمواجهة الوحدة الإماراتي

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انهى الوحدات مهمة فريق بنجالور الهندي بالقز عليه 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبد الله بمنطقة القويسمة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

السبيل – يعقوب الحوسانيانهى الوحدات مهمة فريق بنجالور الهندي بالقز عليه 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبد الله بمنطقة القويسمة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وسجل أهداف الوحدات كل من المحتف الفلسطيني أحمد ماهر في الدقيقة 48، وبهاء فيصل من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وسجل للفريق الهندي لاعبه شاتيري في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز صعد الوحدات لمواجهة الوحدة الإماراتي في الدورالتمهيدي اثاني والمؤهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأسيوية الأهم يوم الثلاثاء القادم.

الوحدات (2) وبنجالور (1)

بالغ لاعبو الوحدات في الاحتفاظ بالكرة مع بداية المباراة وذلك في محاولة لفك غموض الفريق الهندي الذي تراجع لاهبوه لمواقعهم الدفاعية في محاولة لتأمين مرماهم.

ولم يغامر الأخضر الي امتلك لاعبوه احمد الياس ورجائي عايد وحسن عبد الفتاح واحمد ماهر ومنذر أبو عمارة منطقة العمليات في الطلعات الهجومية خوفا من المرتدات الهندية.

اخطر الفرص للأخضر كانت بعد انقضاء ربع ساعة من بداية الشوط حينما أرسل منذر أبو عمارة كرة عرضية نحو منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة لينبري لها طارق خطاب ويسددها برأسه لتعانق كرته الشباك الخارجية، لبنذ بعد ذلك منذر أبو عمارة فاصل من المراوغة ويسدد كرة قوية من على مشارف المنطقة انتهت بأحضان الحارس الهندي أرميندر، ووصلت الكرة إلى حسن عبد الفتاح الذي هيئها لنفسه وليسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بنجالور، ووضع أحمد ماهر منذر أبو عمارة في مواجهة المرمى لكن الأخير سدد بجسم المدافع.

مع مرور الوقت اقفل لاعبوا الفريق الهندي الطرق المؤدية إلى مرمراهم وحاولوا مباغتت الوحدات ببالهجمات المرتدة بالاعتماد على سرعة يان دو و شاتيري لكن دفاعات الوحدات بيادة طارق خطاب وسباستيان ابعدت الخطورة عن مرمى تامر صالح، بينما تواصلت طلعات الأخطر الهجومية فسدد أبو عمارة كرة قوية تصدى لها الحارس أرميندر على دفعتين، وكاد محمد الدميري أن يقع بالمحظور حينما افلتت منه الكرة وليخطفها يودانتا الذي توغل نحو المنطقة لكن سباستيان أنقذ الموقف وحول الكرة إلى ركنية.

في الدقائق الأخيرة سدد بهاء فصل كرة قوية لكن بأحضان الحارس بينما طالب لاعبوا الوحدات بركلة جزاء بعد سقوط حسن عبد الفتاح داخل المنطقة لكن حكم المباراة امر بواصلة اللعب وسدد سباستيان كرة صاروخية تصدى لها الحارس الهندي على دفعتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



حسم اخضر

ضرب الوحدات بقوة مع بداية الشوط الثاني حينما أرسل منذر أبو عمارة كرة عرضية زاحفة نحو منطقة الزاء لترتد الكرة من حارس المرمى لتصل الكرة إلى المتحفز أحمد ماهر والذي بدوره هيأ لنفسه الكرة وسددها بقوة معلنا الهدف الأول للوحدات في الدقيقة 48.

بعد الهدف تواصلت طلعات الوحداتت الهجومية فسدد منذر أبو عمارة كرة قوية مرت فوق المرمى وسدد حسن عبد الفتاح كرة قوية من داخل المنطقة ردها الدفاع وارسل وأسل عمر قنديل كرة عرضية طار لها احمد ماهر وسددها مقصية رائعة نحو المرمى لكن الحارس الهندي انقذ مرماه ببراعة، وأرسل منذر أبو عمارة كرة عرضية نحو منطقة الجزاء لترتد من الدفاع نحو عبد الفتاح الذي هيئها لنفسه وسددها لتمر كرته فوق المرمى.

طلعات الأخضر الهجومية أجبرت الفريق الهندي على الأخطاء فتعرض بهاء فيصل للإعاقة داخل المنطقة وليحتسب حكم القاء ركلة جزاء لمصلحة الوحدات انبرى لها اللاعب نفسه وسددها قوية على يمين الحارس أرميندر معلنا الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 65.

لم تدم فرحة الوحدات طيلا حينما سجل شاتيري الهدف الأول لفريقه بعد ان سدد الكرة القادمة من الركنية ووضعها في الشباك في الدقيقة 68.

مع مرور الوقت حاول مدرب الوحدات تعزيز منطقة الأمامية من خلال الزج بوقتي توريس وعامر ذيب بدلا من احمد ماهر وحسن عبد الفتاح لكن إيقاع اللعب هدأ وغابت الفرص الحقيقية عن المرميين خصوص ان طلعات الأخضر انتهت على مشارف منطقة الجزاء بينما كان الفريق الهندي يحاول هو الأخر التوغل نحو مرمى تامر صالح لكن الأخير ظل بدون أختبار خصوصا مع التراجع الدفاعي للاعبي الوحدات اللذين حاولوا امتلاك الكرة لأكثر فترة ممكنة في محاولة لإستهلاك الوقت للمحافظة على النتيجة التي ظلت صامدة حتى صافرة النهاية.

مثل الوحدات: تامر صالح، عمر قنديل، سباستيان، طارق خطاب، محمد الديميري، احمد الياس، رجائي عايد، حسن عبد الفتاح (عامر ذيب) ، أحمد ماهر (توريس)، منذر أبو عماة، بهاء فيصل (فادي عوض).

مثل بنجالور : أرميندر، خوان أنتونيو، جون جونسون، ليني رودريجيز، سينا رتلي ، هرمونجوت (كيجن)، يان دو، شاتيري، يوجينسون، يودانتا، فينتي،

