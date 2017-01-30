رسميا: مباراة الوحدات وبنجالور الهندي ستبث تلفزيونيا

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أكد مصدر مسؤول في القناة الرياضية الأردنية أن المواجه بين الوحدات وفريق بنجالور الهندي التي ستجري عند السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم سنينقلها التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة.

عمان - السبيلأكد مصدر مسؤول في القناة الرياضية الأردنية أن المواجه بين الوحدات وفريق بنجالور الهندي التي ستجري عند السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم سنينقلها التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة.



وأكد المصدر أن بعض الخلافات بين مسؤولي التلفزيون الاردني وإداريي الوحدات قد تم حلها.



وبين المصدر أن البث سوف يبدأ عند الساعة الخامسة مساء من خلال إستديو تحليلي يسبق المواجهة على أن يعلق عليها الدكتور ماجد العدوان.



وكان نادي الوحدات قد أصدر بيانا صحيفا في وقت سابق حول بث المباراة مؤكدا انها لن تبث تلفزيونيا مع فريق بنغالور، لكن عاد وسحب بيانه من موقعه الرسمي.