الوحدات: لا أحد يستطيع منع هتاف ''الله.. وحدات.. القدس عربية''

Tweet

السبيل - أكد الناطق الاعلامي لنادي الوحدات، عوض الاسمر، أن هتاف "الله.. الوحدات.. القدس عربية" هو هتاف جماهير الوحدات، ولن يمنعه احد بالعالم من هتافه على مدرجات المارد الأخضر.



وأشار الأسمر إلى أن مراقب المباراة استفسر اليوم خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة الوحدات وبنغالور عن هتاف "الله.. الوحدات.. القدس عربية"، مطالباً بمنع هتافه ولكن الوحدات رد عليه وأكد له ان هذا شعار الوحدات وجماهيره، ولا يسيء إلى أي شيء.



وأضاف الأسمر ان "ما حدث هو مؤامرة من احد موظفي اتحاد كرة القدم، وهو المنسق الاعلامي الذي قام بنقل المعلومة بطريقته للمراقب الصيني الذي لا يتكلم العربية، ولا يعلم ما يتم هتافه عبر المدرجات، وهو تصرف غير مقبول، وسنقوم بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل فعلة هذا الموظف التي اساءت الى جماهير ونادي الوحدات".



وأكد الأسمر ان هتاف "الله.. الوحدات.. القدس عربية" سيكون غداً في المدرجات، حتى لو كلفنا الخروج من دوري ابطال اسيا.



(المصدر: رؤيا)





