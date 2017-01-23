الأردن في مجموعة سهلة بالتصفيات المؤهلة إلى النهائيات الاسيوية

وبحسب القرعة فإن منتخبنا الوطني استقر في المجموعة الثالثة حيس سيلعب مع كل من فيتنام وافغانستان وكمبوديا.ويتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.وتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في التصفيات: الأردن، عمان، الفلبين، البحرين، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الهند، فلسطين، طاجيكستان، فيتنام، هونغ كونغ، تركمانستان، المالديف، لبنان، اليمن، أفغانستان، الصين تايبيه، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، نيبال، بوتان وماكاو.قرعة تصفيات كأس آسيا 2019المجموعة الأولىA1 قرغيزستانA2 الهندA3 ميانمارA4 ماكاوالمجموعة الثانيةB1 كوريا الشماليةB2 هونغ كونغB3 لبنانB4 ماليزياالمجموعة الثالثةC1 الأردنC2 فيتنامC3 أفغانستانC4 كمبودياالمجموعة الرابعةD1 عمانD2 فلسطينD3 المالديفD4 بوتانالمجموعة الخامسةE1 البحرينE2 تركمانستانE3 الصين تايبيهE4 سنغافورةالمجموعة السادسةF1 الفلبينF2 طاجيكستانF3 اليمنF4 نيبالويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريق)، إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخب ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: أستراليا، الصين، العراق، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان والإمارات المضيفة.وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/يناير 2017.برنامج المباريات (لكل المجموعات)28 آذار/مارس 2017: 1 ضد 4، 3 ضد 213 حزيران/يونيو 2017: 4 ضد 3، 2 ضد 15 أيلول/سبتمبر 2017: 4 ضد 2، 1 ضد 310 تشرين الأول/أكتوبر 2017: 2 ضد 4، 3 ضد 114 تشرين الثاني/نوفمبر 2017: 4 ضد 1، 2 ضد 327 آذار/مارس 2018: 1 ضد 2، 3 ضد 4

وبالتالي فإن برنامج مباريات المجموعة الثالثة (مجموعة النشامى)

28-3-2017: الأردن * كمبوديا، افغانستان * فيتنام.

13-6-2017: كمبوديا * افغاستان، فيتنام * الأردن.

5-9-2017: كمبوديا * فيتنام، الأردن * افغانستان.

10-10-2017: فيتنام * كمبوديا، افغانستان * الأردن.

14-11-2017: كمبوديا * الأردن، فيتنام * افغانستان.

27-3-2018: الأردن * فيتنام، افغانستان * كمبوديا.