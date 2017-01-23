الأردن في مجموعة سهلة بالتصفيات المؤهلة إلى النهائيات الاسيوية
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وبحسب القرعة فإن منتخبنا الوطني استقر في المجموعة الثالثة حيس سيلعب مع كل من فيتنام وافغانستان وكمبوديا.
ويتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.
وتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.
وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.
وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في التصفيات: الأردن، عمان، الفلبين، البحرين، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الهند، فلسطين، طاجيكستان، فيتنام، هونغ كونغ، تركمانستان، المالديف، لبنان، اليمن، أفغانستان، الصين تايبيه، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، نيبال، بوتان وماكاو.
قرعة تصفيات كأس آسيا 2019
المجموعة الأولى
A1 قرغيزستان
A2 الهند
A3 ميانمار
A4 ماكاو
المجموعة الثانية
B1 كوريا الشمالية
B2 هونغ كونغ
B3 لبنان
B4 ماليزيا
المجموعة الثالثة
C1 الأردن
C2 فيتنام
C3 أفغانستان
C4 كمبوديا
المجموعة الرابعة
D1 عمان
D2 فلسطين
D3 المالديف
D4 بوتان
المجموعة الخامسة
E1 البحرين
E2 تركمانستان
E3 الصين تايبيه
E4 سنغافورة
المجموعة السادسة
F1 الفلبين
F2 طاجيكستان
F3 اليمن
F4 نيبال
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريق)، إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخب ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: أستراليا، الصين، العراق، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان والإمارات المضيفة.
وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/يناير 2017.
برنامج المباريات (لكل المجموعات)
28 آذار/مارس 2017: 1 ضد 4، 3 ضد 2
13 حزيران/يونيو 2017: 4 ضد 3، 2 ضد 1
5 أيلول/سبتمبر 2017: 4 ضد 2، 1 ضد 3
10 تشرين الأول/أكتوبر 2017: 2 ضد 4، 3 ضد 1
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017: 4 ضد 1، 2 ضد 3
27 آذار/مارس 2018: 1 ضد 2، 3 ضد 4
وبالتالي فإن برنامج مباريات المجموعة الثالثة (مجموعة النشامى)
ويتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.
وتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.
وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.
وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في التصفيات: الأردن، عمان، الفلبين، البحرين، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الهند، فلسطين، طاجيكستان، فيتنام، هونغ كونغ، تركمانستان، المالديف، لبنان، اليمن، أفغانستان، الصين تايبيه، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، نيبال، بوتان وماكاو.
قرعة تصفيات كأس آسيا 2019
المجموعة الأولى
A1 قرغيزستان
A2 الهند
A3 ميانمار
A4 ماكاو
المجموعة الثانية
B1 كوريا الشمالية
B2 هونغ كونغ
B3 لبنان
B4 ماليزيا
المجموعة الثالثة
C1 الأردن
C2 فيتنام
C3 أفغانستان
C4 كمبوديا
المجموعة الرابعة
D1 عمان
D2 فلسطين
D3 المالديف
D4 بوتان
المجموعة الخامسة
E1 البحرين
E2 تركمانستان
E3 الصين تايبيه
E4 سنغافورة
المجموعة السادسة
F1 الفلبين
F2 طاجيكستان
F3 اليمن
F4 نيبال
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريق)، إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخب ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: أستراليا، الصين، العراق، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان والإمارات المضيفة.
وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/يناير 2017.
برنامج المباريات (لكل المجموعات)
28 آذار/مارس 2017: 1 ضد 4، 3 ضد 2
13 حزيران/يونيو 2017: 4 ضد 3، 2 ضد 1
5 أيلول/سبتمبر 2017: 4 ضد 2، 1 ضد 3
10 تشرين الأول/أكتوبر 2017: 2 ضد 4، 3 ضد 1
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017: 4 ضد 1، 2 ضد 3
27 آذار/مارس 2018: 1 ضد 2، 3 ضد 4
وبالتالي فإن برنامج مباريات المجموعة الثالثة (مجموعة النشامى)
28-3-2017: الأردن * كمبوديا، افغانستان * فيتنام.
13-6-2017: كمبوديا * افغاستان، فيتنام * الأردن.
5-9-2017: كمبوديا * فيتنام، الأردن * افغانستان.
10-10-2017: فيتنام * كمبوديا، افغانستان * الأردن.
14-11-2017: كمبوديا * الأردن، فيتنام * افغانستان.
27-3-2018: الأردن * فيتنام، افغانستان * كمبوديا.
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