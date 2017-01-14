جمال محمود يستقيل من تدريب شباب الاردن

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السبيل - قدم المدير الفني لفريق نادي شباب الاردن لكرة القدم جمال محمود اليوم السبت استقالته من منصبه.



وابلغ محمود ادارة نادي شباب الاردن رغبته بمغادرة الفريق لتجري مفاوضات بين الطرفين انتهت بالاتفاق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.



واكد محمود في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم نبأ استقالته متمنيا التوفيق لشباب الاردن في المرحلة المقبلة من بطولتي دوري المحترفين وكاس الاردن.



وعن وجهته المقبلة اشار المدرب الى تلقيه عددا من العروض دون ان يحسم وجهته بانتظار الايام التالية.



يشار الى ان شباب الاردن يحتل المركز الثامن بدوري المحترفين برصيد 14 نقطة بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري. بترا