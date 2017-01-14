الجزيرة بطل ذهاب دوري المحترفين بفوزه على الاهلي

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قاد المحترفان السوريان مارديك مارديكيان وفهد اليوسف فريقهما الجزيرة لعبرو محطة الأهلي وإستعادة صدارة دوري المناصير للمحترفين بعد أن سجلا هدفي الفوز لفريقهما في الدقائق 49 و51 في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام لقاءات المرحلة "11" من دوري المحترفين لكرة القدم.

السبيل –يعقوب الحوسانيقاد المحترفان السوريان مارديك مارديكيان وفهد اليوسف فريقهما الجزيرة لعبرو محطة الأهلي وإستعادة صدارة دوري المناصير للمحترفين بعد أن سجلا هدفي الفوز لفريقهما في الدقائق 49 و51 في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام لقاءات المرحلة "11" من دوري المحترفين لكرة القدم.

وشهدت المواجهة إضاعة مارديكيان لركلة جزاء لكنه ابتعد في صصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده النقطي إلى 25 نقطة وتوج بطلا لمرحلة الذهاب وحل الوحدات ثانيا برصيد 25 نقطة، ينما تجمد رصيد الأهلي عند 16 نقطة بالمركز السادس.

وبعد ختام مرحلة الذهاب فإن ترتيب دوري المحترفين جاء على النحو التالي: الجزيرة 25 نقطة، الوحدات 22 نقطة، الفيصلي 22، المنشية 20 نقطة، الحسين إربد 6 نقطة الأهلي 15 نقطة، الرمثا 15 نقطة ، شباب الأردن 14 نقطة، سحاب 9 الصريح 8، ذات راس 6، البقعة 4.



الجزيرة (2) الاهلي (صفر)

كاد مارديك مارديكيان أن يضع رقه الجزيرة بالمقدمة بعدما سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة مع بداية المباراة لكن كرته علت المرمى بقليل رد عليخ الاهلي بهجممات متتالية كان أخطرها تسديدة محمود مرضي تصدى احمد عبد الستار وحولها إلى ركنية ومنها ارسل يزن ثلجي كرة عرضية زاحفة نحو أحمد العيساوي الذي سددها قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك الخارجية لمرمى الجزيرة.

بعد ذلك حاول الفريقان السيطرة على منطقة العمليات التي سيطر عليها نسيبا لاعبوا الجزيرة من خلال تحركات كل من فادي الناطور عمر مناصرة من الاطراف وعامر أبو هيب ونور الروابدة ومحمد طنوس ومحمد وائل الرفاعي وفهد اليوسف في منطقة العمليات في محاولة لزج رأس الحربة الوحيد مارديك مارديكيان بالكرات لكن دفاعات الاهلي حالت دون تشكيل الخطورة على مرمى محمد خاطر لتكون أخطر الفرص حينما مرر مادركيان كرة بنينة وضعت فهد اليوسف في مواجهة المرمى لكن الاخير سدد فوق المرمى.

في الجانب الأخر اعتمد الاهلي على الهجمات المرتدة من خلال تراجع رباعي الدفاع يزين دهشان وزيد جابر واحمد صغير وسليم عيد وبإسناد من احمد العيساوي وعبيدة السمارنة خلال التراجع الدفاعي وبتقدم يزن ثلجي ومحمد علاونة ومحمود مرضي في محاولة لإيصال الكرة إلى رأس الحربة ماركوس خلال تنفيذ الطلعات الهجومية المرتدة لتكون كرة ماركوس التي أرتدت من القائم الايمن أخطر كرات الأهلي.

وفشل محمد طنوس من وضع فريقه الجزيرة بالمقدمة بعدما سدد الكرة من أمام المرمى خارج الخشبات الثلاث، وسدد محمد وائل كرة قوية أبعدها دفاع الاهلي من على خط المرمى، رد الاهل كان حينما واجه ماركوس المرمى لنه سدد مكان وقوف احمد عبد الستار بعد خروج الاخير عن مرماه وسدد العيساوي كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها عبد الستار بتألق إلى ركنية، ليتواصل التعادل حتى نهاية الشوط الاول.



حسم مبكر

بدأ الجزيرة الشوط الثاني بقوة حينما واجه فهد اليوسف المرمى وراوغ عدد من المدافعين وحارس المرمى محمد خاطر ليرسل الكرة إلى ماردكيان الخالي من الرقابة ليضع الأخير الكرة في المرمى معنا الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 49.

ولم تكد تمر الدقائق بعد الهدف حتى سدد محمد طنوس كرة قوية أبعدها خاطر إلى ركنية ومنها أرسل عمر مناصرة كرة عرضية سددها فهد اليوسف في الشباك معلنا الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 52.

الهدفين المبكرين اربكا حسابات الأهلي الأمر الذي منح لاعبوا الجزيرة الأفضلية الميدانية ليهدوا مرمى محمد خاطر بالعديد من الكرات الخطيرة، قبل أن يتحصل مادريكيان على ركلة جزاء حينما توغل نحو منطقة الجزاء لكنه تعرض للإعاقة في الدقيقة 60، لينبري للكرة بنفسة ويسددها بقوة على يمين محمد خاطر الذي تألق وتصدى للكرة ببراعة وليحرم الجزيرة من هدف ثالث.

مع مرور الوقت احين مدرب الاعلي بحراجة الموقف فزج برقة الحاج مالك ومحمد السلو ومحمد طه بدلا من يزن دهشان واحمد الصغير ويزن ثلجي ليندفع لاعبو الاهلي نحو المناطق الامامية وليشكل لاعبوه الخطورة على مرمى احمد عبد الستار، بينما كانت الطلعات المرتدة للجزيرة تشكل الخطورة على مرمى خاطر خصوصا مع تحركات ماردكيان الذي ارهق دفاعات الاهلي، وكانت أخطر الفرص حينما سدد ماركوس كرة قوية من داخل المنطقة تألق عبد الستار في إبعادهها.

في الدقائق الأخيرة هدأ إيقاع اللعب وانحسرت الالعاب في وسط الميدان رغم ان الافضلية بقيت للاهلي لكن طلاته الهجومية أنتهت على مشارف منطقة الجزاء وبعيدة عن الخطورة لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

