الوحدات يتصدر دوري المحترفين بفوزه على الحسين إربد

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صعد الوحدات إلى صدارة دوري المناصير للمحترفين مؤقتا بعدما عبر محطة مستضيفه الحسين إربد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن بمدينة إربد.

السبيل – يعقوب الحوسانيصعد الوحدات إلى صدارة دوري المناصير للمحترفين مؤقتا بعدما عبر محطة مستضيفه الحسين إربد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن بمدينة إربد.

وسجل أهداف الوحدات منذر أبو عمارة في الدقيقة 15 وحسن عبد الفتاح هدفين في الدقيغائق 55 و73.

وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده النقطي إلى 24 نقطة منفردا بالصدارة مؤقتا بينما تجمد رصيد الحسين إربد عند 16 نقطة.

الحسن إربد (صفر) الوحدات (3)

بدأ الوحدات المباراة مهاجما في محاولة لمباغتتة أصحاب الأرض من خلال تحركات كل من احمد الياس ورجائي عايد وحسن عبد الفتاح ومنذر أبو عمارة وبهاء فيصل وبإسناد من محمد الدميري وادهم القرشي من الأطراف وفي محاولة لإيصال الكرة إلى رأس الحربة توريس الذي كاد أن يفتتح أهداف اللقاء حينما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بجوار القائم الايمين لمرمى صلاح مسعد.

طلعات الأخضر الهجومية اسفرت عن هدف مبكر حينما وصلت الكرة إلى منذر أبو عمارة في منتصف ملعب الحسين إربد وسدد كرة قوية اكتفى مسعد بمتابعتها وهي تدخل الشباك في الدقيقة 15.

بعد الهدف امتد لاعبوا الحسين إربد نحو المناطق الأمامية من خلال تحركات سمير رجا وعلاء الشقران وأحمد غازي وعبدالله ابوزيتون لتوصيل الكرات لرأس الحربة أحمد الشقران وكاد سمير رجا أن يعدل النتيجة باكرا حينما سدد الكرة من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عامر شفيع، وواجه احمد الشقران المرمى وسدد كرة قوية من داخل المنطقة لكن عامر شفيع خرج في الوقت المناسب وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وكاد توريس أن يعزز تقدم فريقه حينما خطف الكرة من المدافعين وراوغ المدافعين داخل الكمنطقة ليسدد كرة قوية تألق مسعد بالتصدي لها، وأرسل أبو عمارة كرية عرضية وصلت إلى حسن عب دالفتاح لكن الأاخير سدد الكرة فوق المرمى، وسدد أحمد الياس كرة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمرمى مسعد، وسدد بهاء فيصل كرة قوية من خارج المنطقة علت مرمى مسعد بقليل، وواجه بهاء فيصل المرمى لكنه سدد الكرة بالعلالي.

مر الوقت مع محاولات الفريقين للوصول إلى الشباك لكن الأمور بققيت على حالها ولينتهي الشوط الأاول بتقدم الوحدات بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني زج مدرب الحسين إربد بورقة محمد زينو في محاولة لتعزيز القدرات الهجومية ليتحسن أداء الفريق لكن بدون خطورة حقيقة على مرمى عامر شفيع، بينما اعتمد لاعبوا الوحدات على الاطراف للوصول الى مرمى صلاح مسعد فارسل منذر أبو عمارة رة عرضية زاحفة نحو حسن عبد الفتاح الذي سدد كرة مخادعة على يسار مسعد معلنا الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 55.

بعد الهدف بدا الوحدات الطرف الأفضل خصوصا أن الارتباء والإستعجال بدا واضحا في أداء لاعبي الحسين إربد لتكون السيطرة والخطورة خضراء، ليهدر لاعبوه العديد من الكرات امام مرمى مسعد الذي اختبر بالعديد من الكرات الخطرة والتي كانت أخطرها رأسية توريس التي حادت عن المرمى بقليل.

وعاد حسن عبد الفتاح وسجل هدفه الثاني وفريقه الثالث حينما راوغ المدافيعين وسدد كر قوية من خارج المنطقة ليضعها في "الزاوية التسعين" على يمين مسعد في الدققة 73.

في الدقائق الاخيرة زج مدرب الوحدات بأوراقه فادي عوض وعامر ذيب وليث البشتاوي بدلا من بهاء فيصل وحسن عبد الفتاح وتوريس ويلاحظ أن تبديلات مدرب الأخضر كانت لإراحة لاعبيه بعد ضمان النتيجة، وزج مدرب الحسن إربد بورقة محمود طالب بدلا من أحمد حتاملة، ليمر الوقت دون تغيير على النتيجة حتى نهاية المباراة.

