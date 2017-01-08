الأمير علي: اتحادا الإمارات والأردن لكرة القدم أكثر شفافية من "فيفا"

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قال الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إنه لا توجد دولة واحدة تستطيع تنظيم مباريات كأس العالم في عام 2026 من خلال مشاركة 48 منتخباً، وذلك في تعليقه على رغبة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو في تحقيق ذلك، معبراً عن خشيته أن يكون ذلك دعاية انتخابية.

عمان - السبيلقال الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إنه لا توجد دولة واحدة تستطيع تنظيم مباريات كأس العالم في عام 2026 من خلال مشاركة 48 منتخباً، وذلك في تعليقه على رغبة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو في تحقيق ذلك، معبراً عن خشيته أن يكون ذلك دعاية انتخابية.



وأكد الأمير علي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لجلسات ملتقى الإبداع الرياضي الذي انطلقت فعالياته اليوم بدبي أن الاتحادين الإماراتي والأردني أكثر شفافية من الفيفا.



ورفض الأمير الإفصاح عن إمكانية ترشحه مرة أخرى لانتخابات فيفا، معبراً عن أمنيته بأن يترشح عربي لرئاسة الفيفا، مؤكداً في الوقت نفسه أن هدفه لم يكن المنصب بل كان خدمة كرة القدم.



وعبر الأمير علي عن سعادته بفوزه بجائزة "الشخصية الرياضية العربية" لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مؤكداً أنها فخر لكل الفائزين بها.