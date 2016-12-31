الفيصلي يعبر الحسين بهدفين ويقلص الفارق مع المتصدر

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عاد فريق الفيصلي من ستاد الحسن في إربد محققاً فوزاً ثميناً على الحسين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

السبيل – جواد سليمانعاد فريق الفيصلي من ستاد الحسن في إربد محققاً فوزاً ثميناً على الحسين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وسجل الفيصلي هدفي الفوز عن طريق يوسف الرواشدة في الدقيقة (25)، وانس جبارات عند الدقيقة (49)، فيما سجل علاء الشقران هدف الحسين الوحيد عند الدقيقة (34).

ورفع الفوز رصيد الفيصلي الى (18) نقطة بالتساوي مع الوحدات ومقلصاً الفارق مع المتصدر الجزيرة الى (4) نقاط، فيما جمدت الخسارة رصيد الحسين عند (13) نقطةفي المركز السادس.

الحسين (1) الفيصلي (2)

رغم برودة الطقس وأمطار الخير على ملعب الحسن إلا أن المباراة جاءت ساخنه منذ البداية نظراً لأهمية الفوز والنقاط الثلاث لكلا الفريقين، الفيصلي أمتلك زمام المبادرة وفرض أفضليته بفضل انطلاقات يوسف النبر ومهدي علامة وانس جبارات وبهاء عبد الرحمن وتقدم الثنائي يوسف الرواشدة وبلال قويدر للمواقع الهجومية، بداية فرص الفيصلي من تسديدة زاحفة ليوسف النبر انحرفت عن المرمى واخرى رأسية من بلال قويدر مرت بجوار القائم، ضغط الفيصلي أثمر عن هدف السبق عندما اخترقت تمريرة انس جبارات الجدار الدفاعي للحسين لتصل الى ياسر الرواشدة الذي عكسها أرضية داخل الصندوق تابعها يوسف الرواشدة من لمسة واحدة بتسديدة قوية على يمين الحارس عند الدقيقة (25)، بعد الهدف نشط الحسين وحاول التعويض سريعاً فسدد احمد جمال من موقف ثابت ردها معتز ياسين وانفرد احمد غازي بالمرمى وسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة معتز ياسين تحولت لضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء تصدى لها علاء الشقران وسددها أرضي زاحفة ضربت بمدافع الفيصلي وحولت اتجاهها لتغالط معتز ياسين الذي حاول صد الكرة لمكنها عانقت الزاوية اليسرى هدف التعادل للحسين عند الدقيقة (34)، في الدقائق المتبقية هدأ إيقاع اللعب وكثرت الأخطاء على الفريقين قبل ان تعود الخطورة في الدقيقة الاخيرة عندما ارتدت تسديدة احمد غازي من موقف ثابت بحائط الصد وتحولت لركنية ورد عليه بهاء عبد الرحمن بصاروخية من خارج المنطقة مرت بجوارالقائم.

رأسية جبارات

مع إنطلاق الشوط الثاني ضغط الفيصلي مبكراً على مرمى الحسين فتصدى الحارس لرأسية جبارات في اللحظة المناسبة، قبل أن يرسل يوسف النبر كرة عرضية داخل الصندوق قابلها جبارات برأسية واسكنها على يسار الحارس صلاح مسعد الهدف الثاني للفيصلي عند الدقيقة (49)، حاول الحسين لملمة الأوراق مع دخول عبد الله ابو زيتون الذي نجح في منح فريقه الأفضلية في منطقة العمليات وتقدم ابو زيتون وحول كرة أرضية تصدى لها معتز ياسين، ومع مرور الوقت فاحت رائحة الخطورة من هجمات الحسين ليواجه بلال الداود المرمى لكن الزواهرة منعه من التسديد وسنحت أخطر فرص الحسين للتعديل في أخر الدقائق عندما هيأ ابو زيتون الكرة للمدافع المتقدم حامد تورية الذي سددها قوية على المرمى لكن الحارس معتز ياسين أبدع في رد الكرة لركنية، محاولات الحسين لم تتوقف في الوقت المتبقي لكن دفاع الفيصلي وقف لها بالمرصاد ليخرج الأزرق بحصاد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على الجزيرة.