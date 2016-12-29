ايقاف طارق خوري عن ممارسة نشاط كرة القدم 45 يوماً

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السبيل- قررت اللجنة التاديبية في اتحاد كرة القدم حرمان طارق خوري رئيس نادي الوحدات من المشاركه في اي انشطة متعلقة بكرة القدم لمدة (45) يوما.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الخميس 29 كانون الاول في مقر الاتحاد ، وتحدث فيها كل من المحامي قيس الزيادين رئيس اللجنة التاديبية والمحامي عمر اللوزي نائب الرئيس واجابا خلاله على اسئلة واستفسارات وسائل الاعلام.





قرار صادر عن اللجنة التاديبية

تقدم النادي الفيصلي بتاريخ 2/8/2016 بشكوى الى الاتحاد الاردني لكرة القدم حول تسجيل صوتي منسوب الى رئيس نادي الوحدات السيد طارق خوري يعلن فيه انه - حسب ما ورد في الشكوى - ان السيد طارق خوري اتجه الى اتجاهات اخرى واساليب لدفع مكافات لفرق اخرى للفوز وتحفيز هذه الفرق لمساعدة نادي الوحدات للفوز باخر ثلاث مباريات بالدوري بعد ان فقد ثقته باللاعبين للفوز بالبطولة على حسب قوله ، وطلب النادي الفيصلي في شكواه بفتح تحقيق في الواقعه – التسجيل الصوتي – غير المبررة واتخاذ الاجراءات اللازمه والتي تخالف مباديء النزاهه الرياضيه واللوائح والتعليمات .

تم احالة الشكوى الى اللجنة التاديبية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الشكوى ، وارفق النادي الفيصلي بشكواه التسجيل الصوتي المنسوب الى السيد طارق خوري .

قامت اللجنة التاديبية وبعد احالة الشكوى اليها بما يلي :-

اولا :- الاستماع الى التسجيل الصوتي المنسوب الى السيد طارق خوري المرفق مع الشكوى .

ثانيا :- الاستماع الى اقوال السيد طارق خوري ورده على ما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب له وذكر انني قد قمت بالتصريح المنسوب لي لاستفزاز وتحفيز لاعبي نادي الوحدات ، وانني ااوكد ان ما تم في التسجيل المنسوب لي في الحديث لم ينفذ على ارض الواقع نهائيا ولم يتم تطبيقه سواء مني شخصيا او من اي شخص من طرفي بالنيابة عني.

ثالثا :- تم دعوة امين سر النادي الفيصلي السيد رمزي ابو السندس لبيان فيما اذا كانت هنالك اية بينات او ادله لدى النادي الفيصلي تؤيد ما ورد في الشكوى المقدمة منه ، وحضر السيد رمزي وتم الاستماع لاقواله وذكر ان بينة النادي الفيصلي على الشكوى المقدمة هي الشهود كل من المدرب هيثم الشبول ولاعبي نادي الجزيره صالح الجوهري ومحمد طنوس .

رابعا :- تم دعوة المدرب هيثم الشبول وتم الاستماع الى اقواله وذكر في شهادته بان لاعبي نادي الجزيره هم كل من صالح الجوهري ومحمد طنوس واحمد سمير .

خامسا :- تم دعوة لاعبي الجزيرة صالح الجوهري ومحمد طنوس واحمد سمير وتم الاستماع لاقوالهم .

سادسا :- تم الاطلاع على نتائج دوري المناصير لموسم 2015/2016 لاخر ثلاث مباريات في الدوري

بالتدقيق في ما ورد بالشكوى المقدمة من النادي الفيصلي واقوال السيد طارق خوري وفي البينات المقدمة والتحقيقات ، فقد خلصت اللجنة الى ما يلي :-

اولا :- ان ما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب الى السيد طارق خوري هو :- [ قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم وصلت الى درجة اليقين انه مستحيل مستحيل باداء لاعبينا نفوز في المباريات ونحصل على بطولة الدوري فهذه وصلتها وكنت متاكد منها لذلك اتجه اتجاهات اخرى لعلاج هذا الموضوع بطرق اخرى واساليب اخرى ومش عن طريق لاعبي نادي الوحدات ولا عن طريق نادي الوحدات كنا في العديد من المباريات نقدم مكافات لفرق للفوز على فرق وهذا شأن مش عيب لانك انته تقدم مكافاه للفوز وليس للخسارة فشتغلنا على

دعم ورفع سوية او معنوية الفرق الاخرى للوصول الي احنا عليه وهذا ما كنا نقدر نحكيه في حينه لكن احنا تعبنا وكثير على الفرق الاخرى ودعمها للوصول الى النتيجه ] .

ثانيا :- ان التسجيل الصوتي هو تسجيل صحيح ويعود للسيد طارق خوري .

ثالثا :- ان جميع البينات المقدمة في هذه الشكوى لم تثبت ان ما ورد في التسجيل الصوتي للسيد طارق خوري قد تم فعلا من حيث الواقع بان قام السيد طارق خوري بدفع مكافات لفرق لغايات الفوز على فرق اخرى سواء من قبله او من قبل شخص اخر بالنيابة عنه .

رابعا :- ان نص الماده (35) من اللائحة التاديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم والتي تنص على [ اي شخص يعرض او يعد او يمنح ميزه لا مبرر لها لاحد لجان الاتحاد او لمسؤول مباراة او للاعب او لمسؤول - سواء كان ذلك بنفسه او بالنيابة عن طرف ثالث – في محاوله لحمله على مخالفة او انتهاك لوائح الاتحاد او لوائح الفيفا او ليسمح له بعمل ذلك ....] لا تنطبق على التسجيل الصوتي للسيد طارق خوري ، ذلك انه لم ترد اية بينة تثبت قيام السيد طارق خوري بعرض او بوعد او بمنح اي ميزه لاي من المذكورين في الماده (35) اعلاه سواء بنفسه او من قبل شخص اخر بالنيابة عنه .

خامسا :- ان نـــص الماده (37/1) مــن اللائحة التاديبية للاتــحاد الاردني لكرة القدم والتي تنص على [ اي شخص يتامر للتاثير في نتائج المباريات بطريقة متعارضه مع الاخلاق الرياضيه ....] لا تنطبق على ما ورد في التسجيل الصوتي للسيد طارق خوري ذلك انه لم ترد اية بية تثبت ان السيد طارق خوري قد تأمر بالتاثير على نتائج المباريات .

سادسا :- اعتبار ان ما ورد في التسجل الصوتي للسيد طارق خوري هو سلوك غير رياضي

لذلك فان اللجنة واستنادا لما سبق وما خلصت اليه فانها تقرر ما يلي :-

1. قبول شكوى النادي الفيصلي شكلا وفقا لاحكام الماده (138/1) من اللائحة التاديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم

2. عملا باحكام المادتين [ 8/2/ح) و(176/2) من اللائحة التاديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم حرمان السيد طارق خوري من المشاركه في اي انشطه متعلقه بكرة القدم لمده (45) يوما من تاريخ صدور القرار ، باعتبار ان ما قام به السيد طارق خوري هو سلوك غير رياضي .

قرار غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).

صدر بتاريخ 29/12/2016