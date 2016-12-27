الأمير علي: شغب الملاعب والهتافات المسيئة يجب أن تتوقف

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صادقت الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم على التقرر المالي للاعوام 2014، 2015، الى جانب موازنة 2016، بعجز مالي يقترب من 2 مليون دينار، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب وتراسه الامير علي إبن الحسين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

السبيل - يعقوب الحوسانيصادقت الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم على التقرر المالي للاعوام 2014، 2015، الى جانب موازنة 2016، بعجز مالي يقترب من 2 مليون دينار، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب وتراسه الامير علي إبن الحسين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

واشتمل جدول اعمال الاجتماع على المصادقة على جدول الاعمال وخطاب الرئيس وتعيين أعضاء لتدقق المحاضر وتعين المراقين والتصديق على اجتماع الهيئة العامة السابق، وتقدرير الهيئة التنفيذية عن النشاطات للاعوام 2014 و2015، ورعض الميزانية الموحدة والمدققة وميزان المراجعة وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية 2014 ةالمصادقة على البيانات المالية لعام 2014 وميزانية 2015، وتعيين مدققين مستقلين للسنة المالةي لعام 2015، عرض الميزانية الموحدة وميزان المراجعة وبيان الارباح والخسائر لنة المالية 2015، والصادقة عليها، وتعيين مدققين مستقليل للسنة المالية 2016 ومناقشة مقترحات من اعضاء الهيئة العامة واليهئة التنفيذية.



الأمير علي: الشغب يجب أن يتوقف

وخلال الفترة النقاشية بين اعضاء الهيئة العامة مع الامير علي، أكد سموه إلى أن مسؤولية تحويل الأندية إلى شركات ليس مسؤول عن ذلك التحويل وعلى الاندية أن تبحث عن مصادر لزيادة دخلها ودمج نفسها مع شركات كبرى مشيرا إلى أن أتحاد الكرة يقف مع الاندية ويدعمها من أجل زيادة دخلها المالي، وطالب الأمير على من مجلس النواب والحكومة لسن قانون يمول ويساعد في تحويل الأندية إلى شركات.

وحول شغب الملاعب والهتافات المسيئة التي تصدر من الجماهير أكد الأمير علي بأنها يجب أن تتوقف ويجب ان يوضع حد لها، من خلال تعديل القوانين بما يتماشى مع قوانين كرة القدم.

وعن المطالب بدعم الفأت العمرية في الاندية أكد الأمير أنه ذلك مطلب اتحاد الكر إلى جانب الاندية وان اتحاد الكرة سيحاول سيعمل من اجل زيادة الدعم للفئات العمرية.

وختم الأمير علي إلى أن اتحاد الكرة سينظر بعين الاعتبار كافة مطالب الاندية وسيسعى لتنفيذها.



صوبر: نسعى لتقليص عججز الميزانية

وعقب اجتماع الهيئة العامة عقد سيزار صوبر أمين عام اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أكد خلاله إلى أن الهيئة العامة واقفت بالاجماع على التقير المالي للاتحاد للاعوام 2014 2015 وموازنة 2016.

وأكد صوبر إلى أن الهيئة التنفيذية تقوم حاليا بإنشاء موازنة للاعام 2017 وسيكون جاهز في الاشهر الأولى من العام القادم على ان يتم عرضه ومناقشته مع أركان اللعبة في الربع الأول من العام 2017.

وبين صوبر أن عجز الموازنة بلغ قرابه 2 مليون دينار جاء بناء على مشاركات المنتخب الوطني حيث يقوم اتحاد الكرة بإدراج معسكرات تدريبية ومباريات خارج حسابات الاتحاد الموضوعة، والتي قد تفرضها القرعة خلال مشاركة المنتخبات الوطنية بالتصفيات سواء الاسيوية أو المؤهلة إلى المونديال.

وأشار صوبر إلى أن اتحاد الكرة سيعمل به بكل احترافية مع ميزانيته التي يضعها والتقيد بكافة بنوده، مع تعديلات بسيطة في حال الاضطرار الى ذلك، لذلك اتحاد الكرة سيحاول تقليص عجز ميزانيته.

وعلل صوبر إلى أن اخفاق المنتخب بالوصول الى التصفيات الاخيرة المؤهلة الى كأس العالم 2018، ما قلص من مدخولات الاتحاد، مشيرا الى ان الاتحاد ينتظر قرعة المنتخب والمقررة في 23 من شهر كانون الثاني المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات خاصة لمعسكرات ومباريات المنتخب.

واشار صوبر الى ان الاتحاد يدرس طلبات اندية المحترفين برفع الدعم من 193 الف دينار الى 250 الف، وكذلك طلبات اندية الدرجة الاولى برفع مخصصاتها من 30 الى 50 الف، فيما كان الاتحاد قد رفع مخصصات اندية الدرجة الثانية من 10 الى 12 الف وان الاندية تطالب بمبلغ 15 الف دينار، مؤكدا الى ان الاتحاد سيعمل على تحقيق اقرب رقم لهذه الارقام، لان نجاح الأندية هو نجاح للاتحاد، واي فشل لا قدر الله سينعكس على اتحاد الكرة.

وختم صوبر الى الهيئة العامة وافقت بالاجماع على تعيين خليل السالم كعضو مميز لشغر مكان العضو المميز السابق المرحوم صقر التل.