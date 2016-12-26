الوحدات يستضيف ذات راس تكريماً لشهداء الوطن

Tweet السبيل- بمبادرة من نادي الوحدات، من خلال نائب رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة، يستضيف النادي شقيقه فريق ذات رأس في عمان اليوم الاثنين قبل لقاء الفريقين عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الثلاثاء على ملعب ستاد الأمير محمد بالزرقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الأردن لكرة القدم.



ووفق ما افاد به الناطق الإعلامي للنادي عوض الاسمر، فإن المبادرة جاءت تكريماً لشهداء الواجب من أبناء الأجهزة الأمنية البواسل الذين قدموا دماءهم رخيصة دفاعا عن الوطن والمواطن بوجه اصحاب الفكر الظلامي والارهابيين ممن سولت لهم انفسهم العبث بأمن الوطن والمواطن.. والأبرياء الذين وقعوا ضحية الحادث الاثم في قلعتنا الشامخة الكرك.



وتابع الاسمر "ان المبادرة التي تحمل اسم نادي الوحدات، جاءت من نائب رئيس النادي رجل الأعمال الدكتور بشار الحوامدة تكريما للشهداء وأهالي الكرك، ومناعة السياج الوطني بين أبناء الوطن خلف القيادة الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الحرب على الإرهاب ..حمى الله الاردن قيادة وشعبا وأبقاه واحة للأمن والامان" .

