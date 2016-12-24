جمال محمود عقب مباراة الوحدات: اللي ببطنه عظام بتكركعه (فيديو)

السبيلأطلق مدرب نادي شباب الأردن تصريحاً مثيراً للجدل حين قال إن "هناك من يستحق المباركة بالفوز غير لاعبي وجماهير الوحدات".

جاء ذلك عقب فوز نادي الوحدات على شباب الأردن بنتيجة (3-2).وحينما سأله مذيع قناة الكأس القطرية أحمد الخلايلة: "من تقصد؟"، أجاب: "اللي في بطنو عظام بتكركعو".وقال المذيع لمحمود: "حديثك عن الحكم"؛ فرد عليه: "أنا أتكلم عن كل من كان مسروراً غير لاعبي وإدارة وجماهير الوحدات فقط".