وفاة الممثل حابس العبادي الخميس, 02 شباط/فبراير 2017 13:18 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - توفي ظهر اليوم الخميس الفنان الأردني حابس العبادي، بحسب تصريح ساري الأسعد نقيب الفنانين الأردنيين لـ"السبيل". والفنان العبادي من مواليد عام 1945م، ولعب العديد من الأدوار في المسلسلات العربية، وشارك في مسلسل: "راس غليص" و "وضحا بن عجلان" وغيرها، وكان يتقن الأدوار "الشريرة". Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (2) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثمواطنتبليغالله يرحمه قبل 9 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردروادتبليغرحمة الله عليه قبل 5 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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