وفاة الممثل حابس العبادي

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السبيل - توفي ظهر اليوم الخميس الفنان الأردني حابس العبادي، بحسب تصريح ساري الأسعد نقيب الفنانين الأردنيين لـ"السبيل".



والفنان العبادي من مواليد عام 1945م، ولعب العديد من الأدوار في المسلسلات العربية، وشارك في مسلسل: "راس غليص" و "وضحا بن عجلان" وغيرها، وكان يتقن الأدوار "الشريرة".