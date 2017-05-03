ترامب يسخر من كلينتون ''الخاسرة'' بطريقة مضحكة

Tweet السبيل - سخر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من تصريحات منافسته السابقة في الانتخابات "هيلاري كلينتون"، عزت فيها خسارتها إلى تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".





وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، قال ترامب: "مدير إف بي آي" كومي كان أفضل شيء حدث إلى هيلاري كلينتون في حياتها، إذ أنه أعطاها شهادة براء مجانية لكثير من الأعمال السيئة! كانت قصة "ترامب – روسيا" المزيفة ذريعة استخدمها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم الانتخابات. ربما الأمر ببساطة في أن ترامب أجرى حملة ممتازة؟"



وكانت كلينتون أعلنت، أمس الثلاثاء، رداً على سؤال صحافي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة: "كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيمس كومي في الـ 28 من تشرين الأول/ أكتوبر، ثم ويكيليكس لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف".



وتابعت، "لو أن الانتخابات جرت في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، لكنت اليوم رئيستكم".



وتابعت كلينتون ساخرة "يا للصدف!" في إشارة إلى أن الأمر، في رأيها، تم بتنسيق بين موسكو وموقع ويكيليكس للتخفيف من التأثيرات السلبية لشريط الفيديو عن ترامب.