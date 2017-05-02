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الثلاثاء 2 أيار 2017

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حادث سير غريب في الجاردنز (صور)

حادث سير غريب في الجاردنز (صور)
السبيل - في حادث غريب من نوعه فقد سائق مركبة السيطرة عليها أثناء القيادة ما أدى لتدهورها واستقرارها داخل صيدلية في شارع الجاردنز عصر اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر في مجموعة دواكم لـ"السبيل" أن الحادث لم يوقع أية إصابات مشيراً إلى أن الأضرار مادية.




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