حادث سير غريب في الجاردنز (صور) الثلاثاء, 02 أيار 2017 22:19 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - في حادث غريب من نوعه فقد سائق مركبة السيطرة عليها أثناء القيادة ما أدى لتدهورها واستقرارها داخل صيدلية في شارع الجاردنز عصر اليوم الثلاثاء. وذكر مصدر في مجموعة دواكم لـ"السبيل" أن الحادث لم يوقع أية إصابات مشيراً إلى أن الأضرار مادية.Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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