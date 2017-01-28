شاهد كم سيارة في موكب زعيم مافيا بتركيا إلى السجن

السبيل - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأشهر زعماء المافيا في تركيا وروسيا الملقب بـ"جنكيز شركس"، وهو في طريقه إلى السجن بعد الحكم عليه بـ 10 شهور سجن. وحسب موقع "سي إن إن" التركي، فإن شركس اتهم بإجبار بعض رجال الأعمال على التوقيع على مستندات لدعم ومساعدة التركمان في شمال سوريا.