Menu
الثلاثاء 2 أيار 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

شاهد كم سيارة في موكب زعيم مافيا بتركيا إلى السجن

شاهد كم سيارة في موكب زعيم مافيا بتركيا إلى السجن
السبيل - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأشهر زعماء المافيا في تركيا وروسيا الملقب بـ"جنكيز شركس"، وهو في طريقه إلى السجن بعد الحكم عليه بـ 10 شهور سجن. وحسب موقع "سي إن إن" التركي، فإن شركس اتهم بإجبار بعض رجال الأعمال على التوقيع على مستندات لدعم ومساعدة التركمان في شمال سوريا.

 

وقال الموقع إن شركس توجه إلى سجن "مالتبه"، الواقع في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول؛ لقضاء عقوبته، ورافقته قافلة تضم 100 سيارة فارهة، مستعرضاً قوته وشعبيته بين مؤيديه ومحبيه، وكذلك تحدث إلى الصحفيين الذين أحضرهم معه إلى باب السجن.
وينشر شركس الكثير من تفاصيل حياته الشخصية على حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى