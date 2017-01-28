شاهد كم سيارة في موكب زعيم مافيا بتركيا إلى السجن
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وقال الموقع إن شركس توجه إلى سجن "مالتبه"، الواقع في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول؛ لقضاء عقوبته، ورافقته قافلة تضم 100 سيارة فارهة، مستعرضاً قوته وشعبيته بين مؤيديه ومحبيه، وكذلك تحدث إلى الصحفيين الذين أحضرهم معه إلى باب السجن.
وينشر شركس الكثير من تفاصيل حياته الشخصية على حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.
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