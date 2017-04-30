مشهد صادم.. مذيع لبناني يشنق نفسه على الهواء

Tweet السبيل - تحول مشهد تمثلي لبرنامج لبناني ساخر، يعرض على قناة 'بي بي شي'، الى حقيقة حيث أقدم المذيع سلام الزعتري، على شنق نفسه على الهواء، وذلك اعتراضًا منه على سوء الأوضاع التي يحياها المواطنون.



وقام الزعتري بتجربة شنق نفسه في إحدى حلقات البرنامج، لينقل إلى المستشفى بعد هذه الحادثة بشكل فوري، كما أجريت له عملية جراحية سريعة في يده، بعد جلطة أصابته.



وانتشرت عدة صور للواقعة على الشبكات الاجتماعية، بعد شنقه لنفسه، كما انتشرت عدة صور أخرى وهو على سرير الشفاء في المستشفى.



وأكدت زوجة الزعتري، جيسكا، أنّ خطأ ما طرأ أثناء التصوير، لتتحول العملية إلى حقيقة، ومن ثم نقله إلى المستشفى.



وقررت إدارة قناة 'إل بي سي آي'، إيقاف هذا الموسم من البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان في موسم جديد.



وأكّد موقع 'النهار' اللبناني، عن وقوع الزعتري بالفعل أثناء المشهد التمثيلي، وقالت 'مصادر متابعة للتصوير لم تجزم بأن ما حدث حقيقي'.



ويواجه البرنامج عدة مشكلات بالنسبة لكادر العمل، خاصة بعد مغادرة الممثل عبد الرحيم العودجي، ومغادرة الممثل وسام سعد.



والبرنامج الذي يقدمه الزعتري، يعرض على 'إل دي سي' و'إل بي سي آي'، وهو برنامج نقدي ساخر.



