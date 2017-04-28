فيديو صادم.. صقر يلتهم قطة حية تصرخ وصاحبه يصور

السبيل - أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صقراً يلتهم قطة صغيرة حية، في حين اكتفى الشخص مصور المقطع والذي يُعتقد أنه صاحب الصقر بتوثيق المشهد دون أن تحركه صرخات القطة وأنينها.

وبدا في المقطع الذي لم تتجاوز مدته الـ45 ثانية، الصقر وهو يغرس مخالبة بإحكام في قطة صغيرة وينهش جسدها بمنقاره للتغذي عليها، فيما اكتفت القطة بالصراخ وتحريك ذيلها.من جانبهم، صب معلقون جام غضبهم على الشخص الذي صور المقطع، واصفين إياه بأنه منزوع الرحمة وعديم الإنسانية، ومطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على فعلته تلك، ليكون عبرة لغيره ممن يعذبون الحيوانات أو الطيور. وفق ما نشره موقع “مزمز” السعودي.