وفاة أمير سعودي بحادث سير.. فأين كان سيذهب؟ (فيديو)

ونعى الأمير عبدالله بن سلطان، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، شقيقه ناصر، في تغريدة قال فيها: «رحل أخي وحبيبي وسندي وعزوتي، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصلنا لوالدي، لم أره في حياتي يضر أحدا، رحل سيد الرجال، إنا لله وإنا إليه راجعون».وأضاف الأمير: «اللهم ارحم واغفر لأخي، وسيدي الحبيب الشهم ناصر بن سلطان، وأخوي اللي ماله مثيل في شجاعته وطيبته عبدالله بن مترك الدوسري، ادعو لهم بالرحمة».وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث قال الأمير بن سلطان في تغريدة اخرى: «الحمد لله في طريقهم للميقات، نيتهم لبيت الله الحرام، ذهبوا لمن هو أرحم منا جميعا، في طريق خير وحسن خاتمة، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها».والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.