فضيحة جديدة للطيران الأمريكي (فيديو)

American Airlines is investigating after this video surfaced showing a mom in tears aboard one of its flights https://t.co/pB6SarAgkepic.twitter.com/wkkyImybRt — CNN International (@cnni) April 23, 2017

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الركاب على متن طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز"، امرأة تبكي وهي تحمل طفلا صغيرا بين ذراعيها.ويبدو أن بكاء السيدة يأتي نتيجة جدال أثناء الصعود على متن الطائرة، حيث كانت تطلب من المضيف أن يعيد لها عربة طفلها.وقال الشخص الذي نشر الفيديو إن المضيف أخذ عربة الطفل بالقوة من المرأة، وضربها بها.​واعتذرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، السبت، للراكبة، وأوقفت موظفا بعد انتشار شريط الفيديو.وذكرت ليزلي سكوت، المتحدثة باسم الشركة، أن الشرطة تحقق في الواقعة التي حدثت على متن الرحلة 591 المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس قبل إقلاع الطائرة.وقالت إن الحادثة بدأت بخلاف حول ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة الأطفال معها إلى الطائرة.وقبل أقل من أسبوعين، كان طبيب يدعى ديفيد داو قد نقل إلى المستشفى بعد أن أنزلته شرطة الطيران في شيكاغو عنوة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، ما أثار غضبا دوليا وسبب كابوسا للعلاقات العامة في الشركة.