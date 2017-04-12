هل انتهت حقبة أرطغرل في مسلسله الشهير؟

#tb A post shared by Engin Altan Duzyatan (@enginaltandzytn) on Apr 12, 2017 at 3:38am PDT

وأكدت الصحف التركية أن طاقم المسلسل قرَّر أن يُنهي حقبة أرطغرل، والد السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، التي تناولها المسلسل في جزئيه الأول والثاني، ليتناول حقبة السلطان عثمان الأول، ما يعني أن الموسم الثاني هو الأخير لشخصية "أرطغرل"، التي يجسدها المثل التركي الشهير إينجن ألتان.مشيرة أيضاً إلى أن التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام، أجبرت طاقم المسلسل على التدخل وتكذيبها، حيث نشر أحد منتجي المسلسل رسالةً جاء فيها: "نُعلن تكذيب الأخبار التي تتحدث عن انتهاء حقبة أرطغرل في الجزء الثالث من المسلسل"، مضيفاً أن التحضيرات متواصلة لبدء تصوير الجزء الثالث.وفور انتشار الشائعات عن انتهاء دور الممثل إينجن ألتان، علَّق متابعوه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام من الأتراك، مطالبينه بتوضيح حقيقة الأمر، غير أن الفنان لم يرد على تعليقاتهم، فيما يبدو أنه انتظر الرد الرسمي من طاقم العمل.ويحظى المسلسل التاريخي بشهرة واسعة في تركيا وعدد من دول العالم، بعدما قامت شركات إنتاج عدة بشراء حقوق بثِّ المسلسل وترجمته للغات مختلفة. وبينما تابع العرب حلقات المسلسل عبر اليوتيوب بالملايين، أعلن التلفزيون القطري في مطلع العام 2017، بثَّه للمسلسل باللغة العربية، بالاتفاق مع الجهة المنتجة له.ويسلِّط المسلسل الضوءَ على الحقبة التي عاشها أرطغرل، والد السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية. ويحظى المسلسل بدعم كبير من قبل الرئيس التركي الذي زار موقع تصويره، ودعا الأتراك لمشاهدته، نظراً لأهمية الحقبة التي يتناولها، على حد تعبيره.هافينغتون بوست عربي