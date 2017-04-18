بالصور.. احذر من شماعات الملابس هذه التي تحوي كاميرات

أصدرت الشرطة الأميركية مجموعة من التحذيرات المتعلقة ببعض الشماعات التي قدم بعض الأشخاص تقريرا باحتوائها على كاميرات للتجسس.ويمكن لأي شخص شراء شماعات التجسس عبر الإنترنت، مقابل أقل من 25 دولاراً، حيث تحتوي على كاميرات مصغرة، تصور من خلال ثقب صغير في الجزء العلوي من قطعة البلاستيك، وفقا لموقع روسيا اليوم.وفي العام الماضي، حذرت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية من إمكانية العثور على هذه الشماعات على الجدران في 3 مراحيض عامة حول الولاية.وقالت الشرطة إنه يجب على الأشخاص الاتصال بمركز الشرطة في حال ملاحظة أي شيء مشبوه، فيما يتعلق بالشماعات في الأماكن العامة.وذكر مكتب مقاطعة مونرو، في منشور على فيسبوك، أن جميع نماذج الكاميرات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، تأتي باسم "أجهزة أمن الوطن".وتشمل الأماكن التي يمكن أن تحوي على مثل هذه الشماعات، غرف خلع الملابس وغرف الفنادق والحمامات العامة، وفقا لـ NBC.وقال المحقق الخاص، كاري كيرسكي: "في الوقت الحاضر، ومع تقدم التكنولوجيا، كل ما عليك فعله هو إدراج بطاقة MicroSD في الشماعات، حيث يصل عمر البطارية إلى ساعتين تقريبا".