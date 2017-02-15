مقتل صحفيين خلال بث مباشر على "فيس بوك"

وقتل الصحافيان لويس مانويل ميدينا وليو مارتينيز أثناء تقديم برنامجهما الإذاعي المنقول على "فيس بوك" عبر البث المباشر، وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز".وحصل الهجوم المسلح داخل استوديو الإذاعة في مركز للتسوق في مدينة سان بيدرو جنوبي الدومينيكان، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وسمع صوت إطلاق الرصاص بشكل واضح على أثير الإذاعة، فيما كانت سيدة في الإذاعة تصيح أمام المقدم "إنه إطلاق نار"، قبل أن ينقطع البث.وأصيب عامل آخر في محطة "103.5 إف إم" الإذاعية في الهجوم، وجرى نقله على وجه السرعة، إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية.واعتقلت الشرطة 3 أشخاص يشتبه في أن تكون لهم صلة بإطلاق النار، لكنها لم تتوصل بعد إلى تحديد الجاني.وكان الإذاعي الراحل ميدينا يقدم برنامج" ميلينيو كاليينتي" المباشر لتحليل أبرز القضايا السياسية في البلاد، كما كان يعمل معلنا رسميا لفريق البيزبول "إستريلاس أريونتاليس" المحلي.