هل حاولت هذه الطائرة اغتيال ترامب؟

Tweet السبيل - بدأت السلطات الأمريكية التحقيق في حادثة اقتراب طائرة مدنية من الطائرة الرئاسية خلال تحليقها في سماء فلوريدا يوم الجمعة.



عندما كان ترامب متوجها من واشنطن الى مقره في "مارلاغو" لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.



ويذكر أن هذا التقارب بين الطائرتين تم في منطقة شاطئ النخيل، حيث كانت الطائرة الرئاسية محددة الاتجاه والطائرة المدنية حاولت ان تبقى على مسافة لا تقل عن 3 أميال بحرية(حوالي 5.5كم) حسبما أكدت محطةABC الأمريكية.



وأكدت المحطة أنه كان هناك تواصل دائم بين طاقم الطائرة الرئاسية وبرج المراقبة الجوية في فلوريدا؛ لتحاشي أي أصطدام متوقع.