تصريح مفاجئ.. ضاحي خلفان لترامب: كنت أظنك هكذا

السبيل - حيا نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الظن به كان يتمحور حول وقوفه ضد المسلمين، واتضح أنه يقف ضد المجرمين، على حد تعبيره.

ترمب كنا نظنك ضد المسلمين اتضح انك ضد المجرمين..حييت — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 6, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قال: "ترامب كنا نظنك ضد المسلمين اتضح أنك ضد المجرمين…حييت…جاكم ترامب يا عيال المرشد…أي إخوانجي يروح عند ترامب يا ويله."وتابع قائلا: "ليس أمام إيران ولا الحوثيين إلا الامتثال للإرادة العربية القائمة على الاحترام، وتغليب الشرعية على الفوضى…لن يبقى العراق تحت مخالب القط الفارسي رهينة…".