تصريح مفاجئ.. ضاحي خلفان لترامب: كنت أظنك هكذا
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قال: "ترامب كنا نظنك ضد المسلمين اتضح أنك ضد المجرمين…حييت…جاكم ترامب يا عيال المرشد…أي إخوانجي يروح عند ترامب يا ويله."
وتابع قائلا: "ليس أمام إيران ولا الحوثيين إلا الامتثال للإرادة العربية القائمة على الاحترام، وتغليب الشرعية على الفوضى…لن يبقى العراق تحت مخالب القط الفارسي رهينة…".
ترمب كنا نظنك ضد المسلمين اتضح انك ضد المجرمين..حييت— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 6, 2017
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق