العريفي يطلب بفيديو تزويج ضرير.. فكانت المفاجأة (شاهد)
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
في السودان،— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٤ فبراير، ٢٠١٧
قال لي: تزوج زميلي ففرحت له،
فقلت: لم لا تفرح بزواجك،
فقام ثلاثة عرضوا بناتهم له .. pic.twitter.com/hHJx8wXaAO
وقال العريفي في تعليق على مقطع الفيديو، امس السبت: "في السودان، قال لي: تزوج زميلي ففرحت له، فقلت: لم لا تفرح بزواجك، فقام ثلاثة عرضوا بناتهم له.."
ويطلب العريفي في مقطع الفيديو تزويج الشاب السوداني متكفلا بمهره ومصروف عام، ليتقدم ثلاثة أشخاص عارضين تزويج بناتهم اللواتي يتراوح أعمارهن بين 17 عاما و35 عاما، في الوقت الذي طالت العروض العريفي ذاته ممازحة.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق