العريفي يطلب بفيديو تزويج ضرير.. فكانت المفاجأة (شاهد)

السبيل - نشر الداعية الإسلامي السعودي، محمد العريفي، مقطع فيديو خلال زيارته للسودان حيث طلب تزويج ضرير، لتنهال عليه العروض بصورة أذهلت الشاب وأفرحته.

في السودان،

قال لي: تزوج زميلي ففرحت له،

فقلت: لم لا تفرح بزواجك،

فقام ثلاثة عرضوا بناتهم له .. pic.twitter.com/hHJx8wXaAO — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٤ فبراير، ٢٠١٧

وقال العريفي في تعليق على مقطع الفيديو، امس السبت: "في السودان، قال لي: تزوج زميلي ففرحت له، فقلت: لم لا تفرح بزواجك، فقام ثلاثة عرضوا بناتهم له.."ويطلب العريفي في مقطع الفيديو تزويج الشاب السوداني متكفلا بمهره ومصروف عام، ليتقدم ثلاثة أشخاص عارضين تزويج بناتهم اللواتي يتراوح أعمارهن بين 17 عاما و35 عاما، في الوقت الذي طالت العروض العريفي ذاته ممازحة.