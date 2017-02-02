أردنية فقدت نقودها بـ''العمرة''.. فأعادتها لها ''هناء'' بعمان

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فقدت سيدة أردنية ما قيمته ألف دينار أردني خلال رحلة عمرة، وعادت إلى الأردن دون التمكن من إيجاد المبلغ الذي بحثت عنه طويلاً.

السبيل - مؤمنة معاليفقدت سيدة أردنية ما قيمته ألف دينار أردني خلال رحلة عمرة، وعادت إلى الأردن دون التمكن من إيجاد المبلغ الذي بحثت عنه طويلاً.



السيدة أم حسن فوجئت باتصال على إذاعة "حياة اف ام" من مواطنة تدعى هناء، قالت أنها وجدت مبلغاً من المال بنفس مواصفات المبلغ الذي فقدته أم حسن أثناء رحلتها للعمرة، حيث كانت النقود ملقاة في استراحة أبو ارشيد بتبوك، ووجود دنانير أردنية ضمن المبلغ أوحى لهناء بأن صاحب المبلغ من الأردن، وبدأت رحلة البحث عن فاقد المال وهي بالمدينة، لكنها لم تعثر عليه، ما دفعها إلى جلب المال معها إلى الأردن، ومحاولة البحث عن أصحابه.



وبعد وصف أم حسن الدقيق للمبلغ المفقود؛ سلمت إذاعة "حياة اف ام" المال لها في مقرها بعمان الأربعاء.

