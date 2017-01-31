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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2017

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هذا تعليق جورج وسوف على إصابة بشار الأسد بجلطة

هذا تعليق جورج وسوف على إصابة بشار الأسد بجلطة
السبيل - تناول الفنان السوري جورج وسوف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي تطرقت الى "صحّة" رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتعرضه لجلطة، ليؤكد أنها شائعات مغرضة.

وقال وسوف إن الأسد "بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة، وبإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها" على حد تعبيره.


وكانت بعض المواقع الاخبارية إضافة الى حسابات على مواقع التواصل قد أشارت الى أن الأسد "طريح الفراش وفى حالة صحية خطيرة"، رغم نفي رئاسة الجمهورية السورية، ونشرها بيانا قالت فيه إنه بخير وبصحة جيدة.

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