هذا تعليق جورج وسوف على إصابة بشار الأسد بجلطة
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وقال وسوف إن الأسد "بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة، وبإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها" على حد تعبيره.
رئيس بلدنا سوريا الحبيبة الدكتور بشار الأسد بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة... pic.twitter.com/ZqymwQVLZp— Georges Wassouf (@OfficialWassouf) ٣٠ يناير، ٢٠١٧
وكانت بعض المواقع الاخبارية إضافة الى حسابات على مواقع التواصل قد أشارت الى أن الأسد "طريح الفراش وفى حالة صحية خطيرة"، رغم نفي رئاسة الجمهورية السورية، ونشرها بيانا قالت فيه إنه بخير وبصحة جيدة.
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