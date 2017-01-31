شاهد.. الصلاة في مطارات أمريكا تحدياً لترامب (فيديو وصور)
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وعلق الباحث في مقارنة الأديان، عصام مدير، على الصور قائلا: ”المسلمون الذين كانوا قبل أمس يخشون التحدث بالعربية في مطارات أمريكا صاروا يصلون جماعات داخلها” وفقا لصحيفة “تواصل”.
فيما قال المغرد عاصم السيد: “مطارات أمريكا أصبحت كالمساجد تقام فيها الصلاة فالإسلام من صفاته الانتشار”.
وعلق الإعلامي جمال ريان قائلا: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحول صالات المطارات الأمريكية إلى مساجد للمصلين الأمريكيين المسلمين”، في إشارة إلى رد فعل مسلمي أمريكا وتحديهم لقرارات العنصرية بالصلاة في المطارات.
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