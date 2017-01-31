شاهد.. الصلاة في مطارات أمريكا تحدياً لترامب (فيديو وصور)

السبيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، تظهر جماعات من المسلمين يصلون في مطارات أمريكا، ردا على النزعة العنصرية التي تسبب ترامب في إشعال جذوتها ضد المسلمين.

وعلق الباحث في مقارنة الأديان، عصام مدير، على الصور قائلا: ‏”المسلمون الذين كانوا قبل أمس يخشون التحدث بالعربية في مطارات أمريكا صاروا يصلون جماعات داخلها” وفقا لصحيفة “تواصل”.فيما قال المغرد عاصم السيد: “مطارات أمريكا أصبحت كالمساجد تقام فيها الصلاة فالإسلام من صفاته الانتشار”.وعلق الإعلامي جمال ريان قائلا: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحول صالات المطارات الأمريكية إلى مساجد للمصلين الأمريكيين المسلمين”، في إشارة إلى رد فعل مسلمي أمريكا وتحديهم لقرارات العنصرية بالصلاة في المطارات.