خلفان يؤيد ترامب و''يشتم'' العراقيين

السبيل - إسراء الدياتأعرب الفريق ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي عن تأييده قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، القاضي بمنع رعايا دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة.ونشر مجموعة من التغريدات عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين، هاجم فيها هذه الدول العربية والاسلامية قائلاً: "على رعايا هذه الدول البقاء في أوطانهم، وعدم السفر إلى العالم الأول"، "العراقي مش عارف يسقي البصرة ماء وعنده نهرين دجلة والفرات".

وفي تغريدة أخرى وصف خلفان من يريدون السفر الى أمريكا بـ "الجحوش" قائلاً: "يلعنون أمريكا، ويتمنون لها الدمار، ويتباكون على عدم السفر إليها، ومنعهم من الذهاب إليها....جحوش".وبرر خلفان قرارات ترامب بالقول: "يحق لأي دولة أن تتخذ من التدابير الاحترازية؛ ما يؤمن سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها".وقال: "قرار ترامب اتخذ لأن التقارير الأمنية للأمن القومي الأمريكي تقول إن هذا التدفق إلى أمريكا من دول فاشلة خطير".وأشار في تغريدات لاحقة وجهة نظره فقال: "لا أتكلم عن اليمني العربي، ولا عن العراقي العربي الذي مشاعره معي أتكلم عن الغالبية الفارسية في هذه الجمهوريات المزيفة"، متابعاً: "العرب في اليمن والعراق يذوقون الأمرين،، العزة لاتباع إيران وجواسيسها".وعن إيران قال خلفان: "كل الذين في أحضان إيران يفترض أن العالم كله يمنعهم من السفر".