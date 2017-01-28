Menu
الأحد 29 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

صورة مؤثرة لسلمان العودة وأبنائه بعد وفاة زوجته وابنه (شاهد)

صورة مؤثرة لسلمان العودة وأبنائه بعد وفاة زوجته وابنه (شاهد)
السبيل - وكالات

تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة، جمعت الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، بأبنائه، على مائدة طعام بعد وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.

وأدى حادث مروري مروع إلى وفاة زوجة الداعية العودة، وابنه مساء الأربعاء، وذلك بعد اصطدام المركبة التي كانت تقل الزوجة وثلاثة من أبنائه بشاحنة.

وكان العودة عبّر عن حزنه لفقد زوجته في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، وقال فيها: #هيا_السياري حين رحلتي أدركت أني لا استحقك .. اللهم في ضيافتك وجوارك”.




إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى