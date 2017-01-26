عودة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بتغريدة ''مثيرة''

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بعد انقطاع غامض دام عشرة أيام، عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، للتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

السبيلبعد انقطاع غامض دام عشرة أيام، عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، للتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وفي تغريدة اعتبرها ناشطون تأكيدا غير مباشر لصحة الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله، قال عبد الخالق عبد الله: "أعود بعد انقطاع 10 أيام كنت خلالها في رحلة مفاجئة، وممتعة، ومفيدة للغاية".



وقال عبد الخالق عبد الله إن "هذه الرحلة ستكون بداية مرحلة جديدة من التواصل مع المتابعين الكرام. شكرا لدعواتكم".



ووفقا لناشطين ردّوا على تغريدة عبد الله، فإن "اعتقاله في الأيام الماضية بات مؤكدا بعد هذه التغريدة".



وكان المركز الدولي للعدالة، ومقرّه جنيف، أعلن أن جهاز أمن الدولة، اعتقل عبد الخالق عبد الله في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد يوم واحد من عودته من بيروت، حيث ترأس اجتماع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية المنعقد هناك.



وتوقّع المركز الدولي للعدالة، المهتم بقضايا حقوق الإنسان، أن تكون إحدى تغريداته هي سبب اعتقاله، حيث قال في تغريدة قبل يوم من غيابه: "ليت لدينا في إمارات التسامح، حرية تعبير وحرية صحافة، وحرية تجمع، وحريات سياسية، كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية".



(المصدر: عربي21)





