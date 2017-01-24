قائمة أثرياء العرب لعام 2016 خالية من الأردنيين

والجدير بالذكر أن القائمة لا تحتوي على وجود أي أردني لهذا العام، وقالت المجلة في تقريرها للعام 2016 إن الحالة الاقتصادية التي مرت بها المنطقة على مدار عام كامل، شهد الكثير من الأحداث البارزة التي ألقت بظلالها على اقتصادات الشرق الأوسط والعالم؛ إثر الهبوط القوي في أسعار النفط، وتذبذب أسواق المال، وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية (مصطلح تقليدي ينطبق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا على السياسة).وضمت القائمة الجديدة 32 مليارديراً عربيا فقط، مشيرة إلى تراجع ثرواتهم بمقدار 29.9 مليار دولار عن العام الماضي 2015، لتصل إلى 95.5 مليار دولار في 2016.ومن اللافت تراجع ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال بأكثر من %20، لتصل إلى 17.3 مليار دولار، لكنه ظل في صدارة القائمة.وقالت فوربس إن القائمة شهدت خروج 12 ثرياً عربياً من قائمة المليارديرات، أبرزهم سليمان الراجحي وأنسي ساويرس، وميلود الشعبي، لكنها ضمت 5 مليارديرات جدد من الإمارات وقطر وسلطنة عُمان.وكانت قائمة العام 2015 لذات المجلة ضمت أردنيين اثنين هما زياد المناصير الذي قدرت ثروته آنذاك بـ 1.1 مليار دولار، جناها من عمله في قطاع الإنشاءات في الأردن وروسيا، وتوفيق فاخوري وقدرت ثروته آنذاك بـ 222 مليون جناها من عمله في قطاعي العقارات والبنوك.