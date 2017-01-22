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الأحد 22 كانون الثاني 2017

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في 10 ثوان فقط.. حي بأكمله في الصين يصبح ركاماً (شاهد)

في 10 ثوان فقط.. حي بأكمله في الصين يصبح ركاماً (شاهد)
السبيل - رويترز

في 10 ثوان فقط، تم تدمير حي بأكمله في الصين، مكون من 19 مبنى، باستخدام 5 أطنان من المتفجرات.

ويقع الحي في قلب مقاطعة هوبي الصينية، في منطقة قريبة من مبان سكنية ومجمعات تجارية.

وأوضح جيا يونغشينغ، الذي أدار عملية التدمير: "عندما نقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق كهذه، في منطقة حيوية، فإنه من الضروري أن نضمن نجاح النتائج، ونتحكم بشكل دقيق بالنتائج السلبية للعملية".

وأشار جيا إلى أن العملية تمت بنجاح وأن المناطق الحيوية المحيطة بالحي لم تتأثر.







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