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الأحد 22 كانون الثاني 2017

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هذه الآيات القرآنية التي سمعها ترامب.. والقارئ يمرر رسالته (شاهد)

هذه الآيات القرآنية التي سمعها ترامب.. والقارئ يمرر رسالته (شاهد)
السبيل

قرأ اثنان من رجال الدين المسلمين السبت عددا من الآيات القرآنية في القداس الذي حضره الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، برفقة عائلتيهما في العاصمة الأميركية.

واستمع ترامب إلى الآيات وعدد من الصلوات التي قرأها رجال من ديانات مختلفة بهدف عكس تعددية أميركا.

وهذا هو نص الآيات التي استمع لها ترامب في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

الآية 13 من سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ".

الآية 22 من سورة الروم "ومِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ للعَالِمِينَ".



(المصدر: الحرة)

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