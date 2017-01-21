هذه الآيات القرآنية التي سمعها ترامب.. والقارئ يمرر رسالته (شاهد)

واستمع ترامب إلى الآيات وعدد من الصلوات التي قرأها رجال من ديانات مختلفة بهدف عكس تعددية أميركا.وهذا هو نص الآيات التي استمع لها ترامب في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.الآية 13 من سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ".الآية 22 من سورة الروم "ومِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ للعَالِمِينَ".(المصدر: الحرة)