ما ''الحقيبة السوداء'' المرافقة الرئيس الأمريكي دائمًا؟

وسواء كان الرئيس في مكتبه بالبيت الأبيض، أم خارج الولايات المتحدة، ترافقه الحقيبة التي يملك الرئيس وحده مفاتيح شفرتها السرية.وخلال حملتها الانتخابية، تساءلت المرشحة هيلاري كلينتون عن مستقبل السلاح النووي الأمريكي في حال فوز ترمب بالرئاسة، معتبرة ترمب شخصية مزاجية، وغير مؤهلة لمسؤولية من هذا النوع.هذا فضلاً عن سخرية أوباما خلال تجمع في ولاية فلوريدا في إطار دعمه حملة كلينتون، متسائلاً: "كيف لشخص غير قادر على إدارة حسابه على "تويتر"، الاحتفاظ بشفرة السلاح النووي!!".من المعروف أن الرئيس الأمريكي خلال فترة رئاسته، ترافقه حقيبة سوداء بداخلها الشفرة النووية، حيث يسمح للرئيس بإعطاء أمر بتنفيذ هجوم نووي في حال كان بعيداً عن غرفة العمليات في البيت الأبيض.هذه الحقيبة السوداء تعرف أيضاً باسم "حقيبة الطوارئ"، و"حقيبة الزر". بداخلها توجد بطاقة خاصة بالرئيس، تعرف باسم "بسكويت"، مزودة برموز الإطلاق النووي، وكتيب يتضمن تعليمات تشغيل النظام النووي.ونجد أن هذه الحقيبة ترافق الرئيس بشكل دائم، سواء كان في البيت الأبيض، أم في موكب، أم على متن طائرة الرئاسة، وحتى أثناء وجوده في المصعد.ويتناوب على حملها 5 من جنود الكوماندوز، تلقوا تدريباً خاصاً بآلية التعامل مع هذه الحقيبة المهمة.