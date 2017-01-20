هذه الورقة تسببت بإحالة طالب سعودي إلى الصحة النفسية

وتظهر الصورة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي، إجابات الطالب الغريبة، التي أجبرت المعلم على إعطائه “صفر”، ومطالبته فى النهاية ” بتحويل الطالب للمصحة النفسية“.وجاءت الورقة مقسمة لثلاث أسئلة وتتضمن معلومات عامة وكان أبرزها إجابته عن سؤال عدد أنواع السمك وجواب الطالب كان :”مقلي، مشوي على الفحم، سمك فرن”.وردًا على سؤال ماذا يقصد بالذهب الأسود قال :”لا أعلم وأرجو المعذرة لأني كنت مع أمي المريضة بالمستشفى".(وكالات)