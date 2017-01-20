ابو تريكة يطيح بـ''داليا البحيري''.. وتجبر على فعل ذلك

Tweet السبيل - تعرضت الممثلة المصرية داليا البحيري للانتقاد اللاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب هجومها على نجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة.



تصدر هاشتاغ "داليا البحيري" موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني حيث هاجمها الكثيرون تحت هذا الهاشتاغ وعبروا من خلاله عن استيائهم من داليا وما جاء في تعليقها على حكم قضائي أدرج اسم أبو تريكة ضمن الجماعات الإرهابية، بسب انتماءه لجماعة الإخوان، وفق موقع "روسيا اليوم".



وجاء هذا التعليق من الممثلة المصرية في إطار الرد على ما نشره زوجها رجل الأعمال المصري حسن سامي عبر حسابه الخاص حيث كتب "مش بحب أبو تريكة بس قطع لسان اللي يقول عليه إرهابي".



إذ نشرت البحيري تدوينة على صفحتها على موقع فيسبوك، قالت فيها: "أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خِلقته بتقول إرهابي،" ولكن سُرعان ما مُحيت التدونية، ولكن ليس قبل أن تثير موجة من ردود الفعل في الوسط الفني والإعلامي.



وبعد الضجة التي أثارها هذا التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي اضطرت داليا البحيري كما أصدرت الممثلة عبر مكتبها الإعلامي بيانا صحفيا، اعتذرت فيه عما كتبته في حق لاعب كرة القدم سابقا محمد أبو تريكة.



