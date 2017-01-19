بالفيديو.. انهيار برج تجاري في طهران على الهواء

السبيل - انهار البرج التجاري "بلاسكو" في طهران بشكل كامل، وذلك بعد تعرضه لحريق ضخم صباح الخميس.

فيديو: لحظة انهيار مبنى مكون من 15 طابقاً وسط العاصمة الإيرانية طهرانhttps://t.co/q83nFeTVa8pic.twitter.com/iiNUoCDAI8 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ١٩ يناير، ٢٠١٧

وأفاد مصدر طبي لسبوتنيك أنّه تمّ "انتشال 35 مصاباً حتّى الآن من تحت أنقاض برج "بلاسكو" المنهار في طهران.فيما أفاد المتحدث باسم هيئة الإطفاء جلال ملكي في تصريح للتلفزيون الرسمي: "قلقون جدا على رجال الإطفاء الذين كانوا متواجدين داخل البرج أثناء انهياره، ولا معلومات دقيقة عن مصيرهم حتى الآن".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن عشرات رجال الإطفاء مع سياراتهم كانوا في المكان لإطفاء الحريق منذ الصباح الباكر، لكن البرج انهار وهناك أنباء عن وجود عددمن رجال الإطفاء تحت الأنقاض.

وأفادت وكالة "إرنا" أن مركز بلاسكو التجاري المكوّن من 17 طابقا انهار بالكامل، وأن نحو 200 رجل إطفاء كانوا داخل المبنى، كما أوردت نبأ إصابة أكثر من 28 شخصا.

سبوتنيك