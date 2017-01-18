الحشرة ''ترامب'' آخر اكتشافات عالم أمريكي (شاهد)

وقال فازريك نازاري، العالم والباحث في متحف المجموعات الحشرية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، في حديث لمجلة "العلوم الحية" الأمريكية إن زغب العثة التي اكتشفها يشبه شعر ترامب، لذا أطلق عليها اسم "نيوبالبا دونالد ترامبي".يشار إلى أنه أطلق على "يسروع" (يرقة تمثل المرحلة الثانية من مراحل حياة الفراشة) أصفر تم اكتشافه في وقت سابق، بجبال الأمازون في البيرو، اسم "ترامبا بيلار" وذلك لتشابه زغبه أيضا مع شعر ترامب.ومن بين المشاهير الذين أطلق العلماء أسماءهم على حشرات جديدة اكتشفوها هم؛ الفنانين جوني كاش، وبيونسيه، بالإضافة إلى الممثل السينمائي جوني ديب.وفي وقت سابق من العام الماضي، أطلق اسم "توسانويدس أوباما" على نوع من الأسماك، كونه "يشبه" الرئيس الأمريكي باراك أوباما.