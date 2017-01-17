لماذا قدمت ''إسرائيل'' دعوى ضد ''فيسبوك'' بمليار دولار؟

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كشف تقرير إسرائيلي الثلاثاء عن تقديم الكيان دعوى ضد إدارة شركة "فيسبوك" قبل أشهر بمبلغ مليار دولار وذلك لعد حظرها حسب ما ادعاه مواد تحريضية فلسطينية استخدمت عبر "فيسبوك".

السبيل - صفاكشف تقرير إسرائيلي الثلاثاء عن تقديم الكيان دعوى ضد إدارة شركة "فيسبوك" قبل أشهر بمبلغ مليار دولار وذلك لعد حظرها حسب ما ادعاه مواد تحريضية فلسطينية استخدمت عبر "فيسبوك".



وجاء الكشف عن هذه الدعوى في سياق تقرير نشره موقع "المصدر" الإسرائيلي حول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة "فيسبوك" في الأيام الأخيرة ضد مئات الحسابات الفلسطينية بدعوى التحريض ودعم "الإرهاب" بعد تمجيدهم الشهيد القائد يحيى عياش المسؤول عن سلسلة عمليات فدائية في الكيان الإسرائيلي.



وأوضح موقع "المصدر" أن المركز الإسرائيلي للقضاء يعمل "قانونيًا ضد منظمات وشبكات التواصل الاجتماعي التي لا تحظر نشاط هذه المنظمات، ودفع أهدافها قدمًا".



وجاء في الادعاء-بحسب الموقع- أن سياسة عدم الاكتراث التي تبديها الفيس بوك أمام منظمات إرهابية تستخدم الفيس بوك لنشر رسائلها، تؤدي إلى تأثيرات مُدمّرة، ومن بينها عمليات إرهابية أيضا.



وذكر أن "جهات إسرائيلية مسؤولة تدير كفاحًا ضد نشر مواد تحريضية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبواسطة وسائل قانونية وقضائية أيضًا".



وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد كشفت مؤخرًا أنه تمت الموافقة على 71% من بين نحو 1.755 طلبا قدمتها "إسرائيل" لإزالة نشرات ادعت أنها "تحريضية" على شبكة الانترنت بشكل كامل.



ويدفع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والوزيرة شاكيد مشروع قانون يكون بموجبه بوسع المحكمة الإسرائيلية إصدار أمر إلى فيسبوك، وتويتر أو جوجل لإزالة محتويات يزعم أنها "تحريضية" في ظروف معيّنة.



وكان قد صُودِق على مشروع القانون في القراءة الأولى في الكنيست في بداية شهر يناير الجاري.



ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع و"تحريض" الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات فدائية فردية.







