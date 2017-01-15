جورج وسوف يُهاجم أصالة: فاجرة وخائنة لسوريا

Tweet السبيل ـ شنّ المغني السوري جورج وسوف هجوماً لاذعاً على الفنانة السورية أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.



وقال وسوف، المعروف ولاؤه لنظام بشار الاسد في مقطع فيديو قصير نشرته صفحة قناة “التاسعة” التونسية، إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.



جاءت أقوال “سلطان الطرب” خلال الحلقة الخاصة التي سجلت معه في برنامج “عائشة” الذي يبث ليل الجمعة على قناة “التاسعة” التونسية.



يشار إلى أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان التي تُقدّم البرنامج.



وكانت مواقع إخبارية تونسية نقلت أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز 800 ألف دينار تونسيّ.

