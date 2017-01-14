''مزحة'' من الأمير متعب بن عبدالله للسعوديات تثير ردوداً واسعة

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مازح الأمير متعب بن عبد الله آل سعود، وزير الحرس الوطني، النساء السعوديات المطالبات بتوفير فرصة لهن لممارسة رياضة الفروسية.

السبيلمازح الأمير متعب بن عبد الله آل سعود، وزير الحرس الوطني، النساء السعوديات المطالبات بتوفير فرصة لهن لممارسة رياضة الفروسية.



الأمير متعب الذي يشغل منصب رئيس مجلس نادي الفروسية، قال ممازحا النساء: "خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية".



وجاء حديث الأمير متعب في مؤتمر صحفي عشية انطلاق الموسم الثاني من مسابقات كؤوس الملوك لسباقات الخيول.



وأثار حديث الأمير متعب ردود فعل واسعة من مغردات سعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ولجأت غالبية المغردات للرد على تصريح الأمير، بتغريدات فكاهية، إضافة إلى شكواهن من عدم وجود تسهيلات في النوادي المخصصة للنساء، من حيث السعر المرتفع للاشتراك، وغيرها.



إنعام النقيضان، قالت: "حنا حريم ولا عندنا نوادي مثل الرجال، ولا أماكن سنعة نمشي به بدون مضايقات، لكن البلا بالرجال المكرّشين وهم لا حمل ولا ضناية".



وقالت "رندة": "النوادي غالية وما فيها أجهزة، وإذا طلعنا نمشي ما سلمنا من عيالكم، حطّو نوادي بقد الفلوس اللي ندفع، واحمونا من الهمج اللي بالشوارع".



ودعت مغردات، الأمير متعب بن عبد الله إلى تخفيف وزنه أيضا، قائلا إنهن يبادلنه المزاح نفسه.



(المصدر: عربي21)







