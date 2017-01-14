بالفيديو: والدة الطفلة المعنفة تحتضن ابنتها بعد غياب



وظهرت الطفلة "دارين" في مقاطع فيديو نشرتها والدتها قبل عدة أيام لوالدها وهو يقوم بتعنيفها بطريقة بشعة الأمر الذي أثار المجتمع السعودي والجهات الرسمية حيث تفاعل معها المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وعملوا على التحقيق في ادعاءات تعذيب الطفلة التي وردت في حساب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



وكان حساب في "تويتر" يحمل اسم "أم تريد بنتها بحضنها" قد نَشر خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة؛ متهمة والدها بتعذيب الطفلة حسبما ما قالت، مشيرة إلى أن هذه الواقعة حدثت في مكة المكرّمة.



وقالت الشاكية في تغريداتها إنها (سورية الجنسية) والأب (سعودي)، وإنه تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.



وناشدت عبر حسابها كافة الجهات المختصة والمسؤولين للوقوف معها وإعادة طفلتها لها وإنقاذها من والدها".



وأضافت أنها استخدمت تويتر لتوصيل رسالتها، لأن الشرطة لا تستطيع حلها لأنها أجنبية وتزوجت بدون تصريح.



وقالت الأم في اتصال مع قناة العربية "إنها متزوجة منذ أربع سنوات، وكانت تتعرض للعنف خلال تلك الفترة، كما أن عائلة زوجها رفضتها، وهي غير مرغوب فيها".



"كما أنهم بسبب تعنيف زوجها لها كانوا يُطردون من منزلهم، إذ قاموا بتغيير المنزل مرتين بسبب طرد الجيران لهم".



وأضافت "أنه بعد ولادتها لطفلتها دارين لم تعد تتحمل تعنيفه فطلبت الطلاق، فأخذ الطفلة منها وطلقها، ثم قام بإرسال مقاطع تعذيب طفلته لتهديدها وإرغامها للعودة له، كما يقوم بإرسال رسائل لأهلها يهددهم".

