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الخميس 12 كانون الثاني 2017

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شاهد.. ترامب يهين مراسل CNN ويمنعه من الكلام.. ما السبب؟

شاهد.. ترامب يهين مراسل CNN ويمنعه من الكلام.. ما السبب؟
السبيل - أهان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مراسل CNN، ومنعه من توجيه سؤال له خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وذلك بعد نشر القناة تقريراً يتحدث عن أن الاستخبارات الروسية تمتلك معلومات خاصة عن ترامب ومن ضمنها فضيحة جنسية.

وتالياً نص الحوار الذي دار بين الرئيس الأمريكي والمراسل الصحفي:

مراسل CNN جيم أكوستا: هل يمكنك أن تمنحنا فرصة؟ أنت تهاجم منظمتنا الإخبارية
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: منظمتكم فظيعة
(ترامب لمراسلة أخرى) تفضلي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أصمت، أصمت، أصمت
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لا تكن فظاً
مراسل CNN، جيم أكوستا: هل يمكنك أن تسمح بسؤال؟
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لن أمنحك سؤالاً
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أخباركم مزيفة
مراسل CNN، جيم أكوستا: السيد الرئيس المنتخب، هذا غير ملائم

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