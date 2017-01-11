شاهد.. ترامب يهين مراسل CNN ويمنعه من الكلام بعد الفضيحة الجنسية

السبيل - أهان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مراسل CNN، ومنعه من توجيه سؤال له خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وذلك بعد نشر القناة تقريراً يتحدث عن أن الاستخبارات الروسية تمتلك معلومات خاصة عن ترامب ومن ضمنها فضيحة جنسية.

وتالياً نص الحوار الذي دار بين الرئيس الأمريكي والمراسل الصحفي:مراسل CNN جيم أكوستا: هل يمكنك أن تمنحنا فرصة؟ أنت تهاجم منظمتنا الإخباريةالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: منظمتكم فظيعة(ترامب لمراسلة أخرى) تفضليالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أصمت، أصمت، أصمتالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لا تكن فظاًمراسل CNN، جيم أكوستا: هل يمكنك أن تسمح بسؤال؟الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لن أمنحك سؤالاًالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أخباركم مزيفةمراسل CNN، جيم أكوستا: السيد الرئيس المنتخب، هذا غير ملائم