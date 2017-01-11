شاهد.. ترامب يهين مراسل CNN ويمنعه من الكلام بعد الفضيحة الجنسية
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وتالياً نص الحوار الذي دار بين الرئيس الأمريكي والمراسل الصحفي:
مراسل CNN جيم أكوستا: هل يمكنك أن تمنحنا فرصة؟ أنت تهاجم منظمتنا الإخبارية
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: منظمتكم فظيعة
(ترامب لمراسلة أخرى) تفضلي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أصمت، أصمت، أصمت
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لا تكن فظاً
مراسل CNN، جيم أكوستا: هل يمكنك أن تسمح بسؤال؟
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: لا تكن فظاً.. لن أمنحك سؤالاً
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: أخباركم مزيفة
مراسل CNN، جيم أكوستا: السيد الرئيس المنتخب، هذا غير ملائم
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