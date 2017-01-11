هكذا رد ترامب على فضيحته الجنسية في روسيا

Tweet السبيل - نشرت شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، ملفات مكونة من 35 صفحة، تتضمن معلومات جمعها ودونها عميل سابق من جهاز الاستخبارات البريطانية تعتبره الاستخبارات الأمريكية ذا مصداقية، بين يونيو وديسمبر 2016 لصالح معارضين سياسيين لترامب.



وقدمت المخابرات الأمريكية مستندات سرية للغاية لكل من الرئيس الحالي باراك أوباما والرئيس المنتخب ترامب، تظهر أن بحوزة جهات روسية معلومات شخصية ومالية بما في ذلك تسجيل مصور للرئيس المنتخب يعود إلى عدة سنوات مضت وفيها يظهر ترامب وهو يقضي وقته مع عاهرة في أحد الفنادق في روسيا. وقدمت المخابرات الأمريكية صفحتين تتضمنان معلومات مقتضبة كإضافة للتقرير الذي يتحدث عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.



ومن ضمن الادعاءات الموجودة بالملف هو تنسيق "ترامب" مع مجموعة من فتيات الليل للتبول على سرير بفندق "موسكو" نام عليه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" من قبل.



بدوره نفى الرئيس الأمريكي الأنباء التي صدرت عن شبكة "سي إن إن" بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات أعلموه بوجود أدلة مزعومة عن مستمسكات لدى موسكو ضده.



وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني "أخبار مزورة، مطاردة شاملة للأشباح"، وأضاف لاحقا: "BuzzFeed تنشر مزاعم عن ترامب وروسيا"



ونشر دونالد ترامب تعليقا كتبه محاميه مايكل كوين، نفى فيه الأنباء التي ظهرت الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني في قناة "سي إن إن" وشبكة " BuzzFeed" والمصادر الإعلامية الأخرى.



وصرّح محامي الرئيس الأمريكي المنتخب على وجه الخصوص بأنه "لم يكن في براغ في حياته على الإطلاق"، وبالتالي لم يكن بإمكانه المشاركة في اجتماع سري مع وسيط روسي ما، مؤكدا أنه في موعد الحدث الذي نسب له، كان يحتفل بعيد ميلاده الخمسين مع زوجته وابنه في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.



وقال كوين أيضا:"في لحظة محددة من الضروري وقف استنساخ الأخبار الكاذبة.. الحديث يدور عن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أردنا أن نظهر بصورة القوة والعقل في كل العالم فيجب علينا أن نبدأ بالتصرف بذكاء".



وفي ذات السياق نفى الناطق الرسمي باسم قصر الرئاسة الروسي، الكرملين، ما نشرته الصحافة الأمريكية من تقارير تتحدث عن امتلاك روسيا لمعلومات حساسة للغاية مفادها أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يظهر في تسجيل مصور برفقة عاهرة في أحد الفنادق في روسيا.

