مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا وقت توقيع مذكرة إعدام صدام حسين؟
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ومن الجدير بالذكر أن نيكسون، هو أول من حقق مع، صدام حسين، بعد إلقاء القبض عليه، بالقرب من مسقط رأسه مدينة تكريت في، ديسمبر/كانون الأول من العام 2003، وفق ما نشر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "الاندبندنت".
وقال نيكسون في لقاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، رأت العراق "عملا لم يكتمل"، وقرروا إكمال ذلك العمل منذ اليوم الأول لبوش في البيت الأبيض، مضيفا "لم نفهم في تلك المرحلة ما قصدهم بالعمل غير المنجز، لكننا كنا نعلم أنهم يخططون لشيء ما".
وأشار إلى أنه سرعان ما اتضح له، خلال الاستجواب، أن حسين لم يطور أسلحة دمار شامل، علما أن نيكسون سبق وأن أعلن عدة مرات أن الغزو الأمريكي للعراق كان خطأ كبيرا.
ورأى أن إعدام الرئيس الراحل في العام 2006 كان "القشة التي قصمت ظهر مبررات الحرب في العراق". ووصف ذلك بأنه "عدالة الغوغاء".
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التعليقات (1)
علي نفسها جنت براقشتبليغ
صدام كان شوكة في حلق إدارة بوش الأب والابن وإيران لانه رفض رفضا قاطعاالتبعية لأمربكاولهذا قرروا التخلص منه. لكن امريكا لم تدرك خطورة النتائج المترتبة علي احتلال العراق وتدميره وإعدام صدام. قتل الآلاف من الجنود الأمريكان وجرح عشرات الألوف منهم وخسر الاقتصاد الامريكي اكثر من اثنين ترليون مليون دولار فانكسرالاقتصاد الامريكي ولا يزال يعاني حتي اليوم بسبب رعونة بوش الابن. وصدق صدام عندما قال سيحترق الأمريكيون عند أسوار بغداد. " كما تدين تدان."
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