الموت يغيب الممثل السوري رفيقي السبيعي ''أبو صياح''

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غيب الموت اليوم الفنان السوري رفيق السبيعي متأثرا بمرضه عن عمر 87 عاما، وهو صاحب شخصية "ابو صياح" المعروفة والتي اشتهر بها في ستينيات القرن الماضي في المسلسلين التلفزيونيين "مقالب غوار" و"حمام الهنا" بالاشتراك مع الفنانين السوريين دريد لحام والراحل نهاد قلعي وانتجا عامي 1967 و1968.

السبيل - بتراغيب الموت اليوم الفنان السوري رفيق السبيعي متأثرا بمرضه عن عمر 87 عاما، وهو صاحب شخصية "ابو صياح" المعروفة والتي اشتهر بها في ستينيات القرن الماضي في المسلسلين التلفزيونيين "مقالب غوار" و"حمام الهنا" بالاشتراك مع الفنانين السوريين دريد لحام والراحل نهاد قلعي وانتجا عامي 1967 و1968.



ولد الفنان الراحل في حي البزورية بدمشق، وعرف في الحركة الفنية من خلال مسارح دمشق ونواديها ممثلاً ومطرباً ومنولوجيست بداية خمسينات القرن الماضي، وهو من الفنانين السوريين المخضرمين.



واشتهر بشخصية "أبو صياح" بزيها الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، مثلما جسد مختلف الشخصيات في المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، وكانت بداياته في مسلسل مطعم السعادة مع عدد من الفنانين السوريين أبرزهم الفنانين دريد لحام والراحل نهاد قلعي.







